زعيم كتالونيا السابق: سجن نشطاء وسياسيين فعل فاضح

انتقد زعيم إقليم كتالونيا السابق، كارلس بيغديمونت "قرار المحكمة العليا الإسبانية بسجن نشطاء وسياسيين سابقين لمدة تترواح بين 9 و13 عامًا، واصفًا القرار بـ"الفعل الفاضح".
وفي وقت سابق الإثنين، حكمت المحكمة الإسبانية العليا بسجن 12 سياسيًا وناشطًا من إقليم كتالونيا بتهمة التحريض على الانفصال عن إسبانيا.
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