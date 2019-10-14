زعيم كتالونيا السابق: سجن نشطاء وسياسيين فعل فاضح

انتقد زعيم إقليم ​كتالونيا​ السابق، كارلس بيغديمونت "قرار المحكمة العليا الإسبانية بسجن نشطاء وسياسيين سابقين لمدة تترواح بين 9 و13 عامًا، واصفًا القرار بـ"الفعل الفاضح".

وفي وقت سابق الإثنين، حكمت المحكمة الإسبانية العليا بسجن 12 سياسيًا وناشطًا من إقليم كتالونيا بتهمة التحريض على الانفصال عن ​إسبانيا​.