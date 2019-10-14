رئيس السلطة القضائية في ايران: قتل الناس في المنطقة أمر لا يطاق

أكد رئيس السلطة القضائية في ​ايران​ ​ابراهيم رئيسي​ ان "قتل الناس في المنطقة أمر لا يطاق على الإطلاق"، داعيا ​تركيا​ الى "سحب قواتها من شمال ​سوريا​ بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى ان "دخول تركيا إلى ​الأراضي السورية​ له العديد من التداعيات غير المعروفة في الوقت الحاضر لا تخفى على أي شخص في ​العالم​، سيتم تشريد أكثر من 400 ألف شخص في المنطقة ، وخاصة في فصل الشتاء في مناطق من تركيا وسوريا، حيث يعاني هناك الناس إلى حد كبير وخاصة منهم النساء و​الأطفال​، والتقارير التي نسمعها مفجعة"، مضيفاً "ان نزوح السكان المسلمين لا يمكن بأي حال من الأحوال تحمله لأي مستمع أو مشاهد".

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