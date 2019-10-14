ستولتنبرغ: يجب ألا يخسر الناتو وحدته في محاربة "داعش"

دافع الأمين العام ل​حلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​، عن موقفه من العملية العسكرية التركية في شمال شرقي ​سوريا​، قائلا"الحلف يجب ألا يخسر وحدته في محاربة تنظيم "داعش" الارهابي".

ولفت إلى أنه "يجب ألا نخاطر بالمكاسب التي حققناها ضد عدونا المشترك، ​تركيا​ مهمة لحلف شمال الأطلسي ونواجه خطر تقويض الوحدة التي نحتاجها في الحرب ضد "داعش".