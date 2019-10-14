ستولتنبرغ: يجب ألا يخسر الناتو وحدته في محاربة "داعش"

دافع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن موقفه من العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، قائلا"الحلف يجب ألا يخسر وحدته في محاربة تنظيم "داعش" الارهابي".
ولفت إلى أنه "يجب ألا نخاطر بالمكاسب التي حققناها ضد عدونا المشترك، تركيا مهمة لحلف شمال الأطلسي ونواجه خطر تقويض الوحدة التي نحتاجها في الحرب ضد "داعش".
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