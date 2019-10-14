القوات الإسرائيلية اعتقلت محافظ القدس وأمين سر حركة فتح

أعلن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "القوات الإسرائيلية اعتقلت كلًّا من محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر "حركة فتح" في القدس شادي مطوّر"، موضحًا أنّ "اعتقال المسؤولين جاء بسبب ممارسة سيادة السلطة الفلسطينية في القدس".
ودانت الهيئة في بيان "الاعتقالات المتكرّرة لغيث ومطور بعد اقتحام منزليهما في القدس".
ويحُتفل اليوم الإثنين بعيد المظلة اليهودي وهو يوم عطلة في إسرائيل. وعيد المظلة يحتفل به بذكرى تيه اليهود في صحراء سيناء قبل وصولهم الى الأرض المقدسة بعد هروبهم من مصر، بحسب النص التوراتي.
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