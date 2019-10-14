القوات الإسرائيلية اعتقلت محافظ القدس وأمين سر حركة فتح

أعلن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ​محمد محمود​، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "القوات ال​إسرائيل​ية اعتقلت كلًّا من محافظ ​القدس​ عدنان غيث وأمين سر "​حركة فتح​" في القدس شادي مطوّر"، موضحًا أنّ "اعتقال المسؤولين جاء بسبب ممارسة سيادة ​السلطة الفلسطينية​ في القدس".

ودانت الهيئة في بيان "الاعتقالات المتكرّرة لغيث ومطور بعد اقتحام منزليهما في القدس".

ويحُتفل اليوم الإثنين بعيد المظلة ​اليهود​ي وهو يوم عطلة في إسرائيل. وعيد المظلة يحتفل به بذكرى تيه اليهود في صحراء ​سيناء​ قبل وصولهم الى الأرض المقدسة بعد هروبهم من مصر، بحسب النص التوراتي.