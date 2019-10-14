روس آتوم: مستعدون لبناء محطات نووية في السعودية بالتعاون مع أميركا

أعلنت مؤسسة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية عن "أننا مستعدون لبناء محطات نووية في ​السعودية​ بالتعاون مع ​الولايات المتحدة​".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد إلى السعودية في مستهل زيارته الرسمية لإبرام اتفاق بين موسكو والرياض حول النفط.

وكان بوتين قد أعلن عشية زيارته، "أنّنا سنعمل مع السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي، من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر".

وكان قد قام تعاون وثيق في السنوات الماضية بين السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وأكبر مصدّر في العالم، وروسيا رغم أنّها ليست من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، بهدف خفض العرض على النفط سعيًا لرفع الأسعار.