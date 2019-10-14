ركّز المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، على أنّ "ألمانيا لا ترى في ظلّ الظروف الحاليّة أيّ مبرّر قانوني لعمليّات تركيا ضدّ الجماعات الكردية في شمال سوريا".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "على الرغم من اعتراف برلين بأنّ لتركيا مصالح أمنيّة مشروعة، إلّا أنّها لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخّل عسكري في استقرار المنطقة".
وكان الجيش التركي قد أطلق يوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2019 عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحب تعبير وزارة الدفاع التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ألمانيا: لا نرى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.