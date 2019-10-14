خارجية ألمانيا: لا نرى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد بسوريا

ركّز المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​، على أنّ "​ألمانيا​ لا ترى في ظلّ الظروف الحاليّة أيّ مبرّر قانوني لعمليّات ​تركيا​ ضدّ الجماعات الكردية في شمال ​سوريا​".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "على الرغم من اعتراف ​برلين​ بأنّ لتركيا مصالح أمنيّة مشروعة، إلّا أنّها لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخّل عسكري في استقرار المنطقة".

وكان الجيش التركي قد أطلق يوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2019 عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحب تعبير وزارة الدفاع التركية.