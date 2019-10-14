الرئيس اليمني يدعو متمردي الجنوب للعودة إلى جادة الصواب

دعا الرئيس ​اليمن​ي عبدربه منصور هادي، كل من غرر به للتمرد على مؤسسات ​الدولة​ جنوبي البلاد إلى "مراجعة أعمالهم الطائشة والعودة الى جادة الصواب"، معتبراً أن "التمرد على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، سلوك يستهدف الدولة والمواطن ويمثل عملا مرفوضا".

وأكد أن "يكفي شعبنا ما يعانيه جراء الانقلاب الحوثي" ورحب بـ"جهود مخلصة تبذلها ​السعودية​، لمعالجة هذه الأحداث المؤسفة في عدن، ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب ​الحوثيين​ وتعزيز مؤسسات الدولة"، موضحاً أنه "وجه بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".

وشدد هادي على أنه "لا انكسار مع من وصفهم خصوم الشعب أعداء ​الجمهورية​ أعداء المشروع الوطني لليمن الاتحادي"، مشيراً إلى أن "الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، ومصادرتها لصالح مشاريع الأسرة والسلالة والقرية".