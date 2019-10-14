خامنئي يعطي تعليمات للحرس الثوري بتطوير أسلحة أكثر تقدما

دبي - بواسطة محمد فارس دبي - (رويترز): ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي أعطى تعليمات للحرس الثوري أمس الأحد بتطوير أسلحة أكثر تقدما في ظل تصاعد التوترات الاقليمية.

وأضاف خامنئي في خطاب ألقاه في جامعة الامام الحسين بطهران: «يتعين على الحرس أن يمتلك أسلحة متقدمة وحديثة.. يجب أن تكون أسلحتكم حديثة ومتقدمة. ويجب تطويرها محليا. أنتم بحاجة الى تطوير وإنتاج أسلحتكم».

وتصاعد التوتر في الخليج منذ أن وجهت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتهامات لإيران بالمسؤولية عن هجمات وقعت في 14 سبتمبر واستهدفت منشأتي نفط سعوديتين إحداهما أكبر معمل لمعالجة الخام في العالم.

وقال خامنئي: «للحرس وجود قوي اليوم داخل إيران وخارجها... النهج العدائي الذي تسلكه أمريكا زاد من عزة الحرس». ونفت إيران مسؤوليتها عن الهجمات التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها. وتعتزم الولايات المتحدة نشر نحو ثلاثة آلاف جندي في السعودية بما في ذلك أسراب من الطائرات المقاتلة وقوة استطلاع جوي وقوات دفاع جوي.

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وتدهورت العلاقة المتوترة أصلا بين واشنطن وطهران على مدار العام المنصرم منذ أن انسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران عام 2015 قائلا ان هذا الاتفاق غير كاف وأعاد فرض العقوبات على طهران في إطار سياسة «الضغوط القصوى».

وفي رد على سياسة «الضغوط القصوى» الامريكية خففت ايران بشكل تدريجي التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وتعتزم إزالة المزيد من القيود اذا لم تف الاطراف الاوروبية بوعودها بحماية الاقتصاد الايراني من العقوبات الامريكية.

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