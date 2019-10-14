الصين تصنع نموذج «صحن قتالي طائر»

دبي - بواسطة محمد فارس كشفت الصين عن نموذج لجهاز مدور، يشبه الصحن الطائر في معرض «تشاينا هليكوبتر 2019 الدولي» بمدينة تيانجين. وأشارت صحيفة «The Drive»، إلى أن قطر الدوار الرئيسي لهذا الجهاز المستخدم للإقلاع العمودي يبلغ 5 أمتار، ويحتمل أن يتسع الجهاز لشخصين فقط. وتتشابه إمكانات الجهاز الطائر بالمروحيات القتالية الحالية. ويحلق بسرعة تصل إلى 650 كيلومتراً في الساعة. الصين تشكل العالم: 33 مشروعًا معماريا عملاقا لم تر مثلهم من قبل

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