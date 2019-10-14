شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: عدم وجود حصر للتوك توك.. وممثل المالية يطالب بوقف استيراد قطع غياره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس علاء صالح، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى بوزارة الصناعة، أن مركبة التوك توك أصبحت وسيلة عشوائية وغير آمنة، لافتا إلى أنه تم وضع آلية للترخيص، وهناك 4 مصانع مرخص لها تصنيع التوك توك، منها مصنعين لم ينتجا أى مركبة، ومصنعين فقط هما اللذين يصنعان هذه المركبة حاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن، مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوك تـوك بدون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، بالإضافة إلى المبادرة التى أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات مينى فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التى سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.

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وأشار ممثل وزارة الصناعة، إلى أن مبادرة الحكومة لإحلال سيارات المينى فان محل التوك توك، مبادرة جيدة وتمثل حلا مناسبا لهذه المشكلة، مؤكدا ضرورة التفرقة بين مركبة التوك توك والتى أصلها دراجة بخارية مجهزة للركاب وفنيا غير منضبطة وتعتمد على آلات بدائية، أما المينى فان فهى سيارة يتم تصنيعها فى مصنع سيارات.

ولفت ممثل وزارة الصناعة، إلى أن أرقام أعداد مركبات التوك توك متحركة، من مليون إلى 4 مليون. ولا يوجد حصر حتى الآن، ويمكن للحصر الاستناد إلى العدد منذ بداية استيراد التوك توك وحتى الآن.

من جانبها، اقترحت ممثلة وزارة المالية، منع استيراد قطع غيار ومكونات تصنيع التوك توك، كوسيلة لوقف زيادة عدده.