في مباراة يبحث خلالها رونالدو عن هدفه 700.. منتخب البرتغال يحل ضيفا على أوكرانيا

يبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الاثنين، عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الكروية، عندما يحل منتخب بلاده ضيفا على نظيره الأوكراني، ضمن مباريات المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ويرغب لاعب يوفنتوس الإيطالي، في إحراز هدف واحد لبلوغ حاجز 700 هدف في مساره الكروي مع الأندية ومنتخب البرتغال، ليكون بذلك سادس أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ اللعبة.

وأشار موقع “كالشيو ميركاتو” الإيطالي، أن خمسة لاعبين يتقدمون على صاروخ ماديرا في الترتيب، وهم النمساوي جوزيف صاحب 805 أهداف، والبرازيلي روماريو الذي أحرز 772 هدفا، ثم مواطنه بيلي بإحرازه 767 هدفا، بالإضافة للمجري_الإسباني بوشكاش الموقع على 746 هدفا، والألماني مولر الذي يمتلك 735 هدفا.

ويسعى رونالدو أيضا إلى تعزيز مركزه الثاني، كأكثر اللاعبين إحرازا للأهداف على المستوى الدولي، حيث يمتلك 94 هدفا، وبالتالي مواصلة الاقتراب من الإيراني علي دائي صاحب الصدارة بعدما سجل 109 أهداف.