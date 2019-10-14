“الأسود” يخوضون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة الغابون ومخاوف من عزوف جماهير طنجة

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، عشية اليوم الإثنين، بملعب “ابن بطوطة” بمدينة طنجة، آخر حصة تدريبية له، استعدادا لخوض مباراة الغابون الودية، والتي ستجمع بينهما، مساء غد الثلاثاء، بمدينة طنجة، في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات الهامة المقبلة، خاصة إقصائيات كأس إفريقيا للأمم.

هذه الحصة، ستكون آخر موعد للناخب الوطني، وحيد خليلوزيتش، من أجل وضع آخر لمساته على توليفة “الأسود” قبل خوض هذه المباراة، التي يصبو من خلالها إلى الظهور بوجه قوي، ومحو الصورة السلبية والمتواضعة التي ظهر بها في المواعيد السابقة، خاصة مباراة ليبيا الأخيرة بوجدة.

ومن المرتقب أن يجري الناخب الوطني، محموعة من التغييرات على تشكيلة المنتخب الأساسية، بإقحام أسماء جديدة وأخرى غابت عن مباراة الذهاب، بسبب شعورها بآلام عضية، على غرار أشرف حكيمي، الذي انتظم في تداريب المنتخب المغربي، في الحصص الأخيرة.

التغيير أيضا، قد يطال حراسة المرمى، بالاعتماد على الحارس منير المحمدي، حارس ملقا الإسباني، كاساسي في هذه المواجهة، عوضا عن ياسين بونو، الذي تطرح حوله الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد الخطأ الذي وقع فيه في مباراة ليبيا، والذي منح الخصم هدف التعادل.

وفي السياق ذاته، علم “اليوم24″، أن عملية بيع تذاكر هذه المباراة، تمشي بإيقاع بطيئ للغاية، منذ انطلاقها قبل أيام، وتأمل الجامعة، أن يتزايد الإقبال على التذاكر في الساعات القليلة المقبلة، حتى يكون هناك حضور جماهيري كبير، يقدم الدعم النفسي والمعنوي للاعبين، كما حدث في مباراة وجدة، التي أقيمت بشبابيك مغلقة.