مقتل سائح فرنسي وإصابة جندي تونسي بحادث طعن بمحافظة بنزرت شمال تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية بتعرض سائح فرنسي وجندي لاعتداء طعن بسكين، اليوم الاثنين، بولاية بنزرت شمال تونس، فيما تعيش المنطقة حالة استنفار أمني للبحث عن الفاعل الذي هم بالفرار.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المهاجم وهو شخص يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، أقدم على الاعتداء على عسكري حامل للزي بآلة حادة على مستوى الوجه قبل الفرار، ثم الاعتداء على شخص ثان يحمل الجنسية الفرنسية بالمنطقة المسماة ساحة حمام الساحلي على مستوى الرقبة والوجه والصدر.

وأكد المدير الجهوي للصحة أن المصاب الأجنبي توفي جراء الإصابة قبل الوصول إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، مضيفا أن حالة الجندي مستقرة ولا تشكل خطورة حيث تم توجيهه عن طريق مصالح الحماية المدنية للمستشفى العسكري ببنزرت.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بين الناطق الرسمي لوزارة الداخلية أنه تم التعرف على المعتدي وهو معروف في قضايا حق عام، مؤكدا ان الوحدات الامنية تبذل كل المجهودات الممكنة لإيقافه والتعرف على خلفيات وظروف الحادثة .