مراكش.. اندلاع حريق بحمام شعبي وخسائر مادية -التفاصيل

اندلع، مساء أمس الأحد، حريق في حمام شعبي، في شارع الزرقطوني في حي جيليز، في مراكش من دون تسجيل أَي إصابات بشرية.

وحسب مصادر محلية، فإن الحريق نجم عن اشتعال النيران في الحطب المخصص لتسخين الحمام، وامتد إلى بناية الحمام الشعبي.

وعرف مكان الحادث استنفارا لعناصر الوقاية المدنية، والقوات المساعدة، التي حلت في عين المكان، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى البنايات المجاورة.

ولحسن الحظ، لم يخلف الحريق ضحايا في الأرواح، لكنه تسبب في خسائر مادية في بناية الحمام.