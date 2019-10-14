السينما المغربية تحقق جوائز عدة في مهرجان الإسكندرية

حققت السينما المغربية أربعة جوائز في النسخة 35 من مهرجان الإسكندرية لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، التي أسدل الستار عنها، مساء أمس الأحد، في حفل الاختتام، الذي أقيم في مسرح “سيد درويش” في الإسكندرية.

وفاز شريط “رحل” بجائزة أفضل فيلم في مسابقة “الأفلام الروائية الطويلة”، وهو شريط من إنتاج مغربي فرنسي، أخرجه الفرنسي “أوليفي كوزيماك” .

ونال مخرج الشريط أوليفي كوزيماك جائزة أفضل مخرج، كما نالت بطلة الفيلم الممثلة المغربية جليلة تلمسي جائزة أفضل ممثلة.

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وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة “نور الشريف” للأفلام الروائية العربية الطويلة، فوز شريط “التمرد الأخير” للمخرج المغربي جيلالي فرحاتي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وأحرز فيلم “الرجل العجوز والجبل” للمخرج المغربي محمد رضا جوزناي، جائزة أفضل شريط في مسابقة “الأفلام القصيرة التسجيلية”.

يذكر أن الممثلة فاطمة خير كانت من بين أعضاء لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف، فيما كان الفنان نور الدين مفتاح ضمن أعضاء لجنة الأفلام الروائية الطويلة.