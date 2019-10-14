كان زوجها يُعنفها وطلبت الطلاق.. انتحار زوجة بعد أداء صلاة الفجر!

شهدت مدينة آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، حادثين متفرقين، يتعلق الأول بانتشال جثة أحد الأشخاص، بعدما طفت فوق مياه بحر المدينة، إذ سارعت فرق الوقاية المدنية والبحرية إلى انتشالها، بينما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق لمعرفة هوية الضحية، وسياق غرقه.

أما الحادث الثاني، فيتعلق بامرأة، تبلغ من العمر 46 سنة، والتي أقدمت على الانتحار، صباح أمس الأحد، من علو منزل عائلتها، شمال مدينة آسفي، وقال أقرباؤها إنّها كانت تعيش خلافات مع زوجها، على إثرها رفعت ضده دعوى الطلاق، وكانت أول جلسة حددت لها، وحضرتها، يوم الجمعة الماضي.

ورمت الهالكة بنفسها، مباشرة بعدما أدت صلاة الفجر من علو طابقين، حيث تهشم رأسها بقوة الاصطدام، وأكد أقرباؤها أنها كانت في حالة نفسية عادية، غير أنها اشتكت مرارًا من تعنيف زوجها لها، ما جعلها تطلب منه الطلاق.

وكانت الهالكة تقيم مع زوجها في إحدى القرى ضواحيي آسفي، وقدمت إلى عائلتها في المدينة، بسبب المشاكل التي بينها وزوجها، بحسب إفادة اقربائها.