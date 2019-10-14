القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبت حرائق في الناصرة وشعب وأبو سنان بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، في ظل الأجواء الحارة اليوم، الإثنين.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحرائق ومنعت انتشارها باتجاه المنازل المأهولة، وجرى استدعاء طائرات لمساندة طواقم الإطفاء والإنقاذ. ولم يبلغ عن إصابات بشرية.

وشب حريق هائل في المنطقة الحرشية المحاذية للمقابر بحي الكروم في مدينة الناصرة. وطالت ألسنة اللهب الأشجار فيما حضرت طواقم الإطفاء والإنقاذ للمكان وأخمدت الحريق بواسطة الاستعانة بطائرات إطفاء حتى السيطرة على الحريق.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أنّ حريقا كبيرا شب في منطقة وعرية بين قريتي عبلين وشعب، وقامت طواقم عديدة من بمساندة 4 طائرات بإخماد الحريق ومنع انتشاره.

كما اندلع حريق كبير في منطقة مفتوحة وقريبة من المنازل المأهولة في أبو سنان، حيث استدعيت طواقم الإطفاء إلى مكان الحريق وأخمدت ألسنة اللهب وحدّت من انتشار الحريق، فيما انبعث دخان كثيف من الحريق بالقرية.