إنتر ميلان مهدد بفقدان سانشيز لعدة أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي معدد بفقدان خدمات نجمه التشيلي، أليكسيس سانشيز، حتى مطلع العام المقبل.

وكان سانشيز قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام كولومبيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ووفقًا لبيان من الاتحاد التشيلي لكرة القدم، فإن إصابة سانشيز هي خلع في أوتار الكاحل الأيسر.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن مدة غياب اللاعب التشيلي قد تمتد حتى مطلع العام المقبل.

يذكر أن سانشيز يلعب مع إنتر ميلان حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر يونايتد.