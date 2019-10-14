انتخاب إدارة جديدة لرابطة الأطباء العرب في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتخبت رابطة الأطباء العرب في النقب، د. نعيم أبو فريحة، لرئاستها في مؤتمرها الخامس الذي عُقد في قاعة المركز الجماهيري بمدينة رهط، أول من أمس السبت.

د. نعيم أبو فريحة

وجرى انتخاب إدارة جديدة للرابطة تضم كل من د. طارق أبو سلمي، د. محمد أبو عرار، د. سامر الهزيل، د. محمد الددا، د. زويا الزبارقة، د. وليد أبو القيعان، د. صبري السيد.

وشمل المؤتمر الخامس لرابطة الأطباء في النقب محاضرات قدمها د. محمد عدوي مدير وحدة المفاصل في مستشفيي "بوريا" و"زيف" الذي تحدث عن العلاج الصحيح للألم، ود. نهاية داود، من قسم صحة المجتمع بجامعة "بن غوريون" في بئر السبع، التي تحدثت عن استطلاع تناول الإقلاع عن التدخين في المجتمع العربي بالبلاد.