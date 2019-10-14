برشلونة يسعى لتحصين لاعبه الشاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يسعى لتحصين نجمه الشاب، أنسو فاتي، من خلال زيادة قيمة الشرطة الجزائي من أجل حمايته من أطماع كبار القارة الأوروبية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة ينوي التحرك لزيادة الشرط الجزائي في عقد لاعبه أنسو فاتي البالغ من العمر 16 عامًا.
ويمتلك فاتي شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو، لكن هناك العديد من الأندية القادرة على دفع هذه القيمة بسهولة مثل باريس سان جيرمان وقطبي مدينة مانشستر.
وأضافت الصحيفة أن تألق فاتي مع برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، أجبر كبار أوروبا على التفكير في ضمه نظرًا للعروض المميزة التي قدمها رغم صغر سنه.
وأشارت إلى أن خطة برشلونة التي سيتم تطبيقها، هي وضع فاتي كلاعب فئة أولى في الراتب السنوي، بالإضافة إلى رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 200 مليون يورو.
وختمت بأن فاتي وقع على عقدًا لمدة 3 سنوات في 17 تموز/يوليو الماضي، لينتهي عقده في صيف 2022، مع خيار التمديد لعامين إضافيين.
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