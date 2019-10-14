شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: ترتبط الإمارات وروسيا باتفاقية شراكة استراتيجية والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها " انطلاقا من دور دولة الإمارات في ترسيخ عوامل الاستقرار وحل الأزمات في المنطقة والإقليم، ودفعها المتواصل تجاه إحداث التنمية، تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة يوم غد الثلاثاء، تعززها أواصر الصداقة والتعاون القائم بفعالية بين البلدين ".

وقالت صحيفة" الاتحاد"الصادرة اليوم الاثنين " ترتبط الإمارات وروسيا باتفاقية شراكة استراتيجية جاءت حصيلة لسنوات من العلاقة في المجالات كافة، امتدت على مدى 47 عاما توجت بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى موسكو العام الماضي".

ورأت أن الشراكة لا تقتصر على التعاون التجاري، وإنما تشكل في مضمونها آفاقا أوسع للتعاون، خاصة ما يتعلق بقضايا المنطقة وتطابق وجهات نظر البلدين تجاه التحديات التي أبرزها مكافحة الإرهاب والسعي إلى استتباب الأمن والاستقرار العالمي.

وخلصت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها إلى أن موقع الإمارات الاستراتيجي في المنطقة يؤهلها لتكون محطة تجارية في ظل ما شهدته من تطور في أغلب القطاعات، تجارة وصناعة وسياحة وتكنولوجيا وفضاء، ما وضعها على الخريطة الاقتصادية العالمية، وجعل منها بوابة لدخول السوق في المنطقة، ويمكن تعزيز هذه المكانة من خلال الشراكة مع دولة بحجم روسيا وما تملكه من إمكانيات هائلة في القطاعات الصناعية والعلمية والتجارية