شكرا لقرائتكم خبر عن رابط إلكتروني جديد للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم بمصر والان مع التفاصيل

نشرت بوابة الفجر الإلكترونية المصرية معلومات تتعلق بـ مسابقة التربية والتعليم بمصر، وتضمنت كافة التفاصيل حول المسابقة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، إلى جانب رابط جديد للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر لعام 2019

وكانت مسابقة التربية والتعليم بمصر انطلقت الأربعاء الماضي، وأعلنت الوزارة أن مسابقة التربية والتعليم 2019 ستشمل تعيينات دائمه بعقود مؤقته حسب حاجه مديريات التعليم في جميع أنحاء الجمهورية.

وستشرف وزارة التربية والتعليم على عملية تدريب الكوادر للمعلمين والإداريين التابعين للوزارة، حفاظا على التعليم في مصر والارتقاء بمستوى المعلمين.

ونشرت الصحيفة رابط وزارة التربية والتعليم للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم -الـ120 الف معلم-، التي أعلنت عنها الوزارة، وانطلقت الأربعاء الموافق 9/10/2019 في تمام الساعة الـ12 ظهرا، واليوم الإثنين الموافق 14 من أكتوبر لعام 2019، ننشر لكم ارابط للاستمرار في عملية التسجيل، حيث سيستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة 10 أيام من تاريخ فتح باب التقديم وتسجيل البيانات.

رابط جديد للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وعلى المعلمين المتقدمين للمسابقة يجب أن يلتزمون بالتعليمات والشروط لمطلوبة أولا، ومن أهمها أن يكون عضوا في نقابة المعلمين، وحاصلا على الشهادات المهارية المطلوبة.

وأكدت وزرة التربية والتعليم أن تكلفة التعاقد تصل لمدة عام إلى مليار و600 مليون جنيه، كما أنه سيكون هناك أفضلية لمن تم الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2019، ومنها ما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

Advertisements

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها لدى الذكور.

- الإقامة داخل نطاق المحافظة.

وبعد استكمال كافة الاجراءات والانتهاء من التسجيل، تعقد الوزارة اختبار تحريري ومقابلة شخصية للمستوفين للشروط، ويعلن عنه في وقت لاحق، على أن تسلم الأوراق إلى إدارة شئون العاملين.

وهناك شروط وضعتها الوزارة لسهولة التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2019، ومنها:

- أن يكون المتقدم عضوا نقابيا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيا، وأن يسجل معلمي التربية الرياضية عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

- وطالبت الوزارة من خريجي كليات التربية أن يسجلوا في التخصصات المطلوبة أولا، ثم تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.