شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء يناقش الصعوبات التي تواجه نشاط ميناء المكلا التجاري والملاحي والان مع التفاصيل

ناقش وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، أمس، مع مدير عام مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، أوضاع ميناء المكلا، والصعوبات التي تواجه نشاطه التجاري والملاحي .

وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لمكتب المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي استمع الوكيل بن حبريش من مدير عام مؤسسة موانئ البحر العربي إلى شرح حول نشاط الميناء والاحتياجات المطلوبة لتحسين واستمرارية خدماته التجارية والملاحية , ومنها اتخاذ معالجات عاجلة في التسريع بعملية الصيانة للمعدات بالميناء بالإضافة إلى أبرز الخطط والدراسات الخاصة بتطوير ميناء المكلا فيما يخص تحسين عمليات الشحن والتفريغ.

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وتطرق باسمير إلى الصعوبات والاشكاليات الحالية التي تواجه الميناء، ومنها انه يعمل برفاص بحري واحد مما يهدد بعرقلة نشاط الميناء الملاحي والتجاري في حالة خروجه عن الجاهزية .

وأكد وكيل أول حضرموت اهتمام قيادة المحافظة ومساندتها لخطط تطوير ميناء المكلا ومعالجة مشكلاته كافه والارتقاء بأنشطته وخدماته التجارية والملاحية مشددًا على اعطاء المزيد من الاهتمام لعمليات التحديث والتطوير في الميناء وادخال معدات حديثة ومنها شراء بصورة عاجلة رفاص جديد بما من شأنه استمرارية خدمات الميناء وعدم تعطيلها.

وأعرب الشيخ بن حبريش عن استعداد السلطة المحلية بتقديم أوجه التسهيلات للميناء الذي يعد من المرافق الحيوية والاساسية التي تخدم النشاط الاقتصادي والاستثماري في حضرموت والبلاد عامة .