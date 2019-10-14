سانا: 150 جندياً أميركياً يغادرون سوريا إلى العراق

وذكرت الوكالة في خبر مقتضب، ان "قرابة 150 جنديا أمريكياً غادروا من سوريا إلى العراق من مطار رحيبة غير الشرعي في المالكية بريف الحسكة شرقي سوريا".

ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف الرقة اليوم الاثنين، بالإضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.



وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال أمس الأحد، إن واشنطن تستعد لسحب نحو 1000 جندي أمريكي متبقين في شمال سوريا "بأكبر قدر ممكن من السرعة والأمان".

وأضاف إسبر: "لقد علمنا خلال الـ24 ساعة الأخيرة أن الأتراك ربما ينوون توسيع نطاق هجومهم جنوبا بقدر أكبر مما كان مخططا له، وباتجاه الغرب أيضا... كما علمنا أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعقد صفقة مع السوريين والروس من أجل شن هجوم معاكس على الأتراك في الشمال".

