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بالفيديو: سجن 'نكرة السلمان' بين الاهمال والنسيان ومطالبات بجعله شاهدا على 'الحقبة المظلمة'

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هنا في هذا المكان كانت صرخات المعتقلين تتصاعد من شدة التعذيب، انه سجن نكرة السلمان الذي استخدم في زمن النظام السابق لتعذيب وقتل العشرات من المواطنين في هذه الصحراء القاحلة.
قائد قوات حرس الحدود وخلال زيارته الى السجن، طالب الحكومة المحلية في المثنى بالاعتناء بهذا المكان الذي اعتبره تراثيا، ليبقى الناس يتذكرون تلك الحقبة المظلمة.

قادة اخرون تحدثوا لنا عن حجم المعاناة التي كان يعيشها اغلب السجناء في نكرة السلمان، والذي يعد من ابعد السجون التي كان يستخدمها النظام السابق في ابادة المواطنين ومنهم الاكراد.


التقرير الكامل تشاهدونه في الفيديو المرفق أعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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