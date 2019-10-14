هنا في هذا المكان كانت صرخات المعتقلين تتصاعد من شدة التعذيب، انه سجن نكرة السلمان الذي استخدم في زمن النظام السابق لتعذيب وقتل العشرات من المواطنين في هذه الصحراء القاحلة.
قادة اخرون تحدثوا لنا عن حجم المعاناة التي كان يعيشها اغلب السجناء في نكرة السلمان، والذي يعد من ابعد السجون التي كان يستخدمها النظام السابق في ابادة المواطنين ومنهم الاكراد.
التقرير الكامل تشاهدونه في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سجن 'نكرة السلمان' بين الاهمال والنسيان ومطالبات بجعله شاهدا على 'الحقبة المظلمة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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