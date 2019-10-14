بالفيديو: سجن 'نكرة السلمان' بين الاهمال والنسيان ومطالبات بجعله شاهدا على 'الحقبة المظلمة'

قائد قوات حرس الحدود وخلال زيارته الى السجن، طالب الحكومة المحلية في المثنى بالاعتناء بهذا المكان الذي اعتبره تراثيا، ليبقى الناس يتذكرون تلك الحقبة المظلمة.

قادة اخرون تحدثوا لنا عن حجم المعاناة التي كان يعيشها اغلب السجناء في نكرة السلمان، والذي يعد من ابعد السجون التي كان يستخدمها النظام السابق في ابادة المواطنين ومنهم الاكراد.



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