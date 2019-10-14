خطوات بسيطة لتخفيض فاتورة الكهرباء في الشتاء

ولذلك، ومن أجل التقليل من قيمة فاتورة الكهرباء خلال فصل الشتاء، يجب إتباع الخطوات التالية:

1- الاعتماد على ضوء الشمس نهاراً.

2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.

3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.



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4- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.

5- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها، لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

6-استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جداً فقط، و يفضل استخدم دائماً مياه باردة في عملية الشطف. افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

7- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة، لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء. لذلك، اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.



8- يفضل تشغيل السخان قبل الحاجة للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.