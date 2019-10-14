شكى مواطنون انقطاع طريق سريع الدورة أمامهم وصولا الى بغداد الجديدة، عبر كاميرا ناس وناس. وقال أحد المواطنين أن 4 ساعات استغرقتهم الطريق. علما ان الطرق مسدودة من أجل تأمين الحماية للزائرين، لكنه طالب بحلول لانقاذ المواطنين. " 3 ساعات بالازدحام... لا مرور ولا دولة... "، شكاوى كثيرة وجهها مواطنون عبر كاميرا السومرية وتحديدا لبرنامج ناس وناس.



شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه للاستماع الى شكاويهم. شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه للاستماع الى شكاويهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الطرق مقطوعة لتأمين الحماية للزائرين... والمواطنون يشكون من الازدحام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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