برشلونة يستعد لدفع الشرط الجزائي الضخم لضم مهاجم الإنتر

ووفقًا لما ورد في صحيفة «توتو سبورت» فإن "العملاق الكتالوني مهتم بضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، حيث أن مسئولي النادي أكدوا أنه سيكون بديلًا للمخضرم لويس سواريز".

وأضافت "وفقًا لأحدث التطورات حول هذا الأمر، فإن برشلونة لا يمزح بشأن تلك الصفقة، حيث أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائري الخاص بعقد مارتينيز والبالغ 111 مليون يورو".

وواصلت الصحيفة قائلة أن "إنتر يحاول تفادي ذلك بتجديد عقد الاعب مع رفع قيمة الشرط الجزائي أو إلغاءه".

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وذكرت أن "التسلسل الهرمي لبرشلونة يعتبر شرط الاستحواذ على مارتينيز بمثابة صفقة بالنظر إلى عمره وموهبته".

وتابعت "إذا استمرت هذه الخطوة، فسوف يلعب مارتينيز إلى جانب زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي في كامب نو الموسم المقبل".

وعمل مارتينيز مع الإنتر منذ عام 2018 عندما انضم إلى فريق راسينغ في النادي الأرجنتيني مقابل رسم يبلغ 22.7 مليون يورو.



ومنذ ذلك الحين، لعب الدولي الأرجنتيني 34 مباراة في الدوري للنادي الذي يتخذ من ميلانو مقراً له، وسجل ثمانية أهداف.