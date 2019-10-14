بسبب العدوان على سوريا.. لودريان لن يحضر مباراة فرنسا وتركيا

ألغى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الإثنين، خطته لحضور مباراة كرة القدم بين منتخب بلاده ونظيره التركي على استاد دو فرانس، وذلك على خلفية العدوان التركي على سوريا.

وقالت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية وفقا لوفد وكالة أنباء "فرانس برس" المرافق للوزير، إن لودريان لن يحضر اللقاء الذي سيجمع الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



وأوضحت القناة أن العلاقات السياسية بين البلدين تدهورت منذ تدخل تركيا في سوريا، لدرجة أن جان كريستوف لاجارد، النائب عن سين سانت دينيس، ورئيس الاتحاد الدولي للدراجات، طالب بإلغاء المباراة.

وأشارت إلى أن السلطات الفرنسية ستحشد 13 وحدة من الشرطة المدنية من أجل تأمين اللقاء، حيث سيوجد داخل استاد دو فرنس نحو 600 من رجال الشرطة بدلا من 400 كالمعتاد.

Advertisements





وأعلنت فرنسا، السبت، أنها علقت كل مبيعات الأسلحة إلى تركيا، محذرة أنقرة من أن هجومها على شمالي سوريا يهدد الأمن الأوروبي.

وقال بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع: "توقعا لإنهاء هذا الهجوم قررت فرنسا تعليق كل الخطط لتصدير أسلحة يمكن استخدامها في هذا الهجوم إلى تركيا". وأكد البيان أن "هذا القرار له أثر فوري".

وتواصل تركيا عمليتها العسكرية تحت اسم "نبع السلام" والتي بدأتها الأربعاء الماضي على الشمال السوري.

وواجهت العملية التركية انتقادات ومخاوف دولية من أن تتسبب في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.