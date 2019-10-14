إشراف شبيل.. أول قاضية في قصر قرطاج

داخل أسوار الجامعة كان التعارف، ومنها كان العبور إلى الزواج، ثم مشوار قضائي وقانوني طويل انتهى بها إلى حمل لقب سيدة تونس الأولى، بعد فوز رفيق دربها برئاسة البلاد.

وحصل قيس سعيد على 76.9% من الأصوات بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية، وفق مؤسسة سيجما كونساي لاستطلاعات الرأي.

من داخل إحدى المحطات الإذاعية التونسية، في العام 2017، أزاح قيس سعيد الستار عن جانب من حياته الشخصية؛ حيث أكد أنه تعرف على زوجته داخل أسوار الجامعة، قبل أن تنشأ بينهما قصة حب توجت بالزواج.





بعيداً عن الإعلام صعدت القاضية إشراف شبيل إلى قمة الهرم الحاكم في تونس برفقة زوجها، وسط معلومات لم تتكشف عنها إلا مع ظهورها المفاجئ بجوار المرشح الرئاسي قيس سعيد.

في ولاية المنستير، وتحديداً مدينة طبلبة كان مولد سيدة تونس الأولى، لتنشأ في أسرة عمود خيمتها هو القانون؛ حيث والدها هو القاضي محمد شبيل.

ورغم مولدها في الشمال الشرقي من تونس إلا أنها عاشت طفولتها في صفاقس، حيث عمل والدها، ثم درست في المدرسة الفرنسية بسوسة، ومنها إلى معهد الثانوية للفتيات، لتحصل على البكالوريا وتلتحق بكلية الحقوق.

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تخرجت شبيل في المعهد الأعلى للقضاء، وحصلت على شهادة الدراسات العليا في العلوم الجنائية، وأصبحت مستشارة بمحكمة الاستئناف، ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.

حين التحقت "إشراف" بكلية الحقوق، كان قيس سعيد يعمل أستاذاً مساعداً لمادة القانون الدستوري، ليقررا معاً الزواج، وإنجاب ثلاثة أبناء: "عمر وسارة ومنى".

أما عن منصبها الحالي، فتعمل السيدة إشراف شبيل قاضياً في تونس العاصمة، ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية.





و15 سبتمبر/أيلول الماضي، تاريخ مميز لسيدة تونس الأولى، إذ بدأت كاميرات التلفزيون ترصد تحركها إلى جوار زوجها قيس سعيد، وذلك أثناء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

توالى ظهور "إشراف" بعد ذلك؛ حيث تجدد ظهورها في الانتخابات التشريعية التونسية، حين كانت تدلي بصوتها داخل مركز الاقتراع إلى جوار زوجها.

وحظيت سيدة تونس الأولى بحملة إعجاب واسعة من قبل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل اهتمامها بمظهرها، إضافة إلى رصيدها التعليمي العالي.





وبانتخاب قيس سعيد رئيساً لتونس، تصبح إشراف شبيل، أول قاضية تدخل قصر قرطاج وثامن امرأة تتقلد المنصب، ورغم ذلك تتحدث المؤشرات عن أنها لن يكون لها ظهور كبير في هذا المنصب، حيث سبق أن وعد الرئيس الجديد بإلغاء لقب السيدة الأولى، وأن تبقى عائلته بعيدة عنه ولا تضطلع بأي دور، خلال فترة توليه السلطة.