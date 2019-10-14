السعودية وروسيا.. ثقل سياسي يعززه التفاهم المشترك

تبرز دولياً العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، فالتاريخ السياسي بين البلدين يعود لعام 1926 عندما اعترف الاتحاد السوفيتي آنذاك بالسعودية ليصبح أول دولة في العالم تعترف بقيامها، وفي عام 1930 جرى تحويل القنصلية السوفيتية في جدة إلى سفارة.

تفاهم مشترك تجسده متانة العلاقات السياسية بين المملكة وروسيا من خلال الزيارات واللقاءات التي يتبادلها المسؤولون في البلدين لإجراء مزيد من التنسيق وبحث وتعميق سبل التعاون الثنائي لتدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومختلف الميادين.

وعززت السعودية وروسيا من حجم العلاقات الثنائية بينهما منذ أن بدأت في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس التفاهم المشترك، ونمت مع الزمن حتى اكتسبت تميزًا في السياسة الدولية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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ويتضح ذلك النمو في العلاقات بين البلدين نظرًا لأبعاد تأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي، ولما يمثله البلدان من ثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم.





وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، غير مرة، شعور قيادتي البلدين بالارتياح لتطور العلاقات، مبينًا أن هناك حرصاً من قيادتي البلدين على الاستمرار في العمل على تعزيز هذه العلاقات وتكثيفها في المجالات كافة، مقدراً معاليه دور روسيا في المنطقة والعالم.

ويشهد التعاون التجاري والاستثماري بين السعودية وروسيا تزايدًا ورغبة مشتركة لتسريع وتيرته.

والبلدان يناقشان بشكل مستمر عددًا من الخطوات في هذا الاتجاه بما في ذلك التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني الذي سيجرى قريباً في موسكو، إضافة لتنسيق الخطوات في سوق النفط بما في ذلك إطار أوبك الذي يعمل إلى حدٍ بعيد بفضل نشاطات روسيا والمملكة، وكذلك مناقشة الخطوات التي تتخذ حول الاتفاق على مشاريع جديدة في مجالات عدة منها الطاقة والطاقة الذرية والصناعة والزراعة والبنى التحتية والنقل والمواصلات.