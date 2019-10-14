مقتل فرنسي وإصابة جندي تونسي بحادث طعن في بنزرت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل فرنسي وأصيب جندي تونسي، الإثنين، في حادث طعن بولاية بنزرت شمالي البلاد.
وفقا لما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية فإن شخصا مجهولا سدد لهما عدة طعنات بواسطة سكين قبل أن يلوذ بالفرار.
ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد محمد زكري أن الجندي الذي تعرض للطعن في منطقة جرزونة يخضع حاليا للعلاج وحالته الصحية مستقرة.
فيما قال خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه جرى تحديد هوية المتورط في قتل المواطن الفرنسي وإصابة الجندي في منطقة جرزونة.
وأوضح أن المعتدي معروف في مجال جرائم الحق العام والأبحاث جارية لتحديد طبيعة الجريمة، لافتا إلى أن الاعتداء وقع عليهما خلال مغادرتهما لحمام عمومي بالمنطقة.
كما ذكر أن المعتدي تعمد طعن الفرنسي من الخلف مما تسبب في وفاته، مؤكدا أن الوحدات الأمنية بصدد القيام بجميع التحريات لإيقاف الجاني، وتحديد دوافع وخلفيات اعتدائه.
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