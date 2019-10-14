الرئيس الروسي يصل إلى الرياض في أول زيارة منذ 12 عاما

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تاريخية هي الأولى له منذ 12 عاما.

وكان في استقبال الرئيس الروسي بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس.

كما حضر مراسم الاستقبال السفير السعودي لدى روسيا الدكتور رائد بن خالد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والسفير الروسي في الرياض سيرجي كوزولوف.

وضم الوفد الرسمي الروسي للرئيس فلاديمير بوتين، كلا من: وزير الخارجية سيرجي لافروف، ونائب رئيس الديوان الرئاسي المتحدث الرسمي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، ومساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري أوشاكوف.

وشمل الوفد الروسي أيضا وزراء: الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، والثقافة فلاديمير ميدينسكي، والطاقة ألكسندر نوفاك، والتطور الرقمي والاتصال والإعلام قسطنطين نوسكوف، والتنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين، والزراعة دميتري باتروشيف، والصحة فيرونيكا سكفور تسوفا، والبناء والإسكان والمرافق العامة فلاديمير ياكوشيف، والرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شو غاييف.

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وزار الرئيس الروسي الرياض آخر مرة في فبراير 2007، فيما استقبلت موسكو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2017.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن الزيارة تعطي شيئا إضافيا فيما يخص تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتنسيق كثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأشار إلى أن وزارتي الدفاع في كل من الرياض وموسكو تعدان لإبرام اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني بين روسيا والسعودية، وأنه توجد اتصالات مكثفة بين الجانبين لإعداد الوثائق والاتفاقيات المقرر توقيعها.

وجرى التحضير لـ30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية.

ووفقا لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإنه سيتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقيات بنحو ملياري دولار.

كان العاهل السعودي قد دعا الرئيس الروسي بوتين إلى زيارة المملكة أثناء استقباله في الكرملين خلال أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.