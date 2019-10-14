انت الان تتابع جونسون يستعد لطرح خطة لجعل بريطانيا" أعظم مكان على وجه الأرض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
من المقرر أن تدلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بكلمة اليوم الاثنين، تطرح خلالها الاجندة التشريعية لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعدتها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
ومن المتوقع أن يدافع جونسون عن خطط حكومة حزب المحافظين، وهي حكومة أقلية، لجعل بريطانيا" أعظم مكان على وجه الأرض" في خطاب لاحق، سوف يتضمن إصراره على خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 تشرين أول/اكتوبر الجاري سواء تم الاتفاق أم لا .
وسوف تدلي الملكة/ 93 عاما/ بالكلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان قبل بدء المناقشات في مجلس العموم المنتخب ومجلس اللوردات .
وقال جونسون قبل إلقاء كلمته" تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين أول/اكتوبر الجاري أمر حاسم، ونحن سوف نستمر في العمل على اتفاق الخروج لكي يتسنى لنا المضى في التفاوض بشأن علاقة مستقبلية مبنية على التجارة الحرة و التعاون الودي مع أصدقائنا الأوروبيين".
وقالت الحكومة البريطانية إن خطاب الملكة سوف يتضمن " تشريع ضروري وتأخر كثيرا من أجل دعم قطاع الصحة الوطني لتحسين الرعاية الصحية ومحاربة الجريمة الخطيرة والعنيفة والاستثمار في العلوم والبنية التحتية وضمان العدالة للأسر والأفراد".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يستعد لطرح خطة لجعل بريطانيا" أعظم مكان على وجه الأرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.