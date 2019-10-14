انت الان تتابع جونسون يستعد لطرح خطة لجعل بريطانيا" أعظم مكان على وجه الأرض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

من المقرر أن تدلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بكلمة اليوم الاثنين، تطرح خلالها الاجندة التشريعية لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعدتها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومن المتوقع أن يدافع جونسون عن خطط حكومة حزب المحافظين، وهي حكومة أقلية، لجعل بريطانيا" أعظم مكان على وجه الأرض" في خطاب لاحق، سوف يتضمن إصراره على خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 تشرين أول/اكتوبر الجاري سواء تم الاتفاق أم لا .

وسوف تدلي الملكة/ 93 عاما/ بالكلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان قبل بدء المناقشات في مجلس العموم المنتخب ومجلس اللوردات .

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وقال جونسون قبل إلقاء كلمته" تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين أول/اكتوبر الجاري أمر حاسم، ونحن سوف نستمر في العمل على اتفاق الخروج لكي يتسنى لنا المضى في التفاوض بشأن علاقة مستقبلية مبنية على التجارة الحرة و التعاون الودي مع أصدقائنا الأوروبيين".

وقالت الحكومة البريطانية إن خطاب الملكة سوف يتضمن " تشريع ضروري وتأخر كثيرا من أجل دعم قطاع الصحة الوطني لتحسين الرعاية الصحية ومحاربة الجريمة الخطيرة والعنيفة والاستثمار في العلوم والبنية التحتية وضمان العدالة للأسر والأفراد".