الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح

الإثنين 14 أكتوبر 2019 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة شادي مطور. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على مطور أثناء اعتقاله. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث واحتجزته أكثر من مرة. وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح في المدينة، وأوضحت في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة أمس الأحد منزل المحافظ في بلدة سلوان واعتقلته واقتادته للتحقيق.





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