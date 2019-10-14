حكومة الوفاق في طرابلس تدعم العملية التركية في سوريا

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
التقى رئيس مجلس الدولة الليبي الاستشاري، العضو المؤسس والقيادي في حزب العدالة والبناء الإخواني في ليبيا، خالد المشري، أمس الأحد في مقر المجلس مع السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن. ووفقاً لصحيفة المرصد الليبية، أطلع السفير القيادي الإخواني، على تفاصيل العملية التركية في سوريا، ضمن ما تطلق عليه أنقرة عملية "نبع السلام" العسكرية. وأشاد مجلس الدولة في بيان بـ "العملية أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري"، في إشارة للميليشيات السورية المتحالفة مع تركيا "مثل كتائب السلطان مراد وأحرار الشام، لتطهير المنطقة من الجماعة الإرهابية، وإنشاء منطقة آمنة بزعم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم" حسب البيان. وأكد المشري "تفهمه الكامل للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي، ودعم المجلس للجمهورية التركية في محاربتها الإرهاب" في سوريا.
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