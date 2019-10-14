فرنسا: يجب حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا‭

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الإثنين، إن على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إدانة الهجوم التركي في سوريا مجدداً، وأن يدعوا إلى حظر تصدير السلاح لأنقرة، وأن يطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي وأضاف لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورغ "سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطيرة". وتابع "فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم، واتخاذ موقف صارم من صادرات الأسلحة لتركيا، ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش".
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