السودان: مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

تبدأ في جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية للمفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة في "الجبهة الثورية" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان". وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن وفدي التفاوض سيعقدان لقاءات مشتركة قبل الدخول في جولات التفاوض المباشرة لمناقشة بعض الإجراءات الفنية بحضور الوسطاء من حكومة جنوب السودان. وأكد مصدر، اكتمال وصول قيادات الحركات المسلحة في تحالف "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" إلى مدينة جوبا. ويترأس نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دلقو، وفد التفاوض الحكومي الذي يضم الفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، وعمر مانيس، ويوسف آدم الضي، ورئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو. ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، التي سيحضرها قادة أثيوبيا، وأوغندا، وكينيا. وأكد رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، لدى لقائه الوفد السوداني الذي وصل إلى جوبا أمس الأحد، أن "السلام هدف مشترك للسودان ودولة جنوب السودان، وسيتوصلان إليه".

