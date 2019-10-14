عضو مجلس النواب السوري: العدوان التركي تسبب في نزوح200 ألف

الإثنين 14 أكتوبر 2019

القوات التركية

كتبت- أماني عزام

نددت الدكتورة أميرة ستيفانو، عضو مجلس النواب السوري، بالعدوان التركي الغاشم على شمال سوريا، مشيرة إلى أن الهجوم الذي انطلق يوم الاربعاء الماضي بحجة تحييد الميليشيات الكردية الانفصالية والقضاء على فكرة انشاء كيان كردي وانشاء منطقة آمنة على امتداد ٤٢٢ كم بعمق ٣٠ كم على حد زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعودة ملايين اللاجئين.



وأكدت "ستيفانو " في تصريح خاص أن العدوان التركي لاقى إدانة عربية وأجنبية واسعة حيث أدانت المملكة العربية السعودية، والامارات، والبحري، والعراق ، والاردن، كما أدان الرئيس المصري، والرئيس الفرنسي التدخل التركي السافر، كما استدعت إيطاليا السفير التركي وامتنعت النرويج و دالمانيا عن تصدير السلاح لتركيا .

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واستنكرت عضو مجلس النواب السوري، موقف قطر واتصال تميم هاتفيًا بأردوغان بعد ساعات من العدوان لمناقشة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين و سبل تعزيزها، وإعلان الدوحة على لسان وزير خارجيتها دعمها للعدوان التركي الذي أسفر على سقوط شهداء و جرحى و تخريب للبنى التحتية من ماء و كهرباء و اتصالات و لا يقل عن ٢٠٠ الف نازح تم تهجيرهم قسريا".

وأشارت عضو مجلس النواب السوري، إلى أن جامعة الدول العربية عقدت اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية أدانت فيه العدوان المخالف لميثاق الأمم المتحدة وطالبت بوقفه ورفضت أي عملية تغيير ديمغرافي في شمال سوريا في إطار ما يسمى المنطقة العازلة لتتحفظ قطر على البيان و تدافع عن جرائم أردوغان و أظهرت أنها خادمة لأطماع أنقرة ومسلوبة القرار .

وأكدت عضو مجبس النواب، أن الشعب السوري يراهن على الجيش العربي السوري لتحرير كل شبر من الأرض السورية من أي ارهابي او محتل .