ضبط 5 شركاء لقاتل زملائه في مقر شرطة باريس

الإثنين 14 أكتوبر 2019

أعلنت إذاعة راديو فرنسا، ووسائل إعلام أخرى، اليوم الإثنين، القبض على خمسة أشخاص في إطار التحقيق في مقتل أربعة من موظفي مقر شرطة باريس على يد زميل لهم. وذكر راديو فرنسا نقلاً عن مصدر مطلع، أن الخمسة كانوا شركاء للمهاجم. وتقول السلطات إن الرجل، الذي اعتنق الإسلام، وقتل زملاءه في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري كان على اتصال بأشخاص يشتبه بانتمائهم للحركة السلفية الإسلامية المتطرفة، وأعرب لزميل له قبل ذلك عن تأييده للهجوم القاتل الذي استهدف مجلة تشارلي إبدو الساخرة في 2015. وقبض على أرملة المهاجم لاستجوابها بعد الهجوم، وأطلق سراحها دون توجيه تهم ضدها بعد ذلك بثلاثة أيام. وواجهت فرنسا موجة من الهجمات الإسلامية، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها، بين 2015 و2016، وخلفت أكثر من 230 ضحية، وكانت هناك عدة هجمات أصغر منذ ذلك الحين.

