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أحكام بالسجن في إسبانيا ضد قادة كتالونيا الانفصاليين

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، يوم الإثنين، أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً ضد 9 من أصل 12 زعيماً انفصالياً كتالونياً، بسبب أدوارهم في محاولة للانفصال عن البلاد في 2017. ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين عل استفتاء أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لإعلان انفصال إقليم كتالونيا، شمال شرق إسبانيا، والذي يشمل مدينة . ووافقت أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، وأعلنت الحكومة الإسبانية وقتها أنه غير قانوني. وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الإقليم سابقاً أوريول جونكيراس. وفي المحاكمة، استدعي ما يقرب من 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان يتولى المنصب وقت الاستفتاء.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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