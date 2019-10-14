أحكام بالسجن في إسبانيا ضد قادة كتالونيا الانفصاليين

الإثنين 14 أكتوبر 2019

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، يوم الإثنين، أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً ضد 9 من أصل 12 زعيماً انفصالياً كتالونياً، بسبب أدوارهم في محاولة للانفصال عن البلاد في 2017. ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين عل استفتاء أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لإعلان انفصال إقليم كتالونيا، شمال شرق إسبانيا، والذي يشمل مدينة برشلونة. ووافقت أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، وأعلنت الحكومة الإسبانية وقتها أنه غير قانوني. وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الإقليم سابقاً أوريول جونكيراس. وفي المحاكمة، استدعي ما يقرب من 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان يتولى المنصب وقت الاستفتاء.

