لندن تقدم أول ميزانية عامة بعد بريكست في 6 نوفمبر

الإثنين 14 أكتوبر 2019

أعلن وزير المالية البريطاني ساجد جاويد اليوم الإثنين، أنه سيعرض الميزانية العامة للدولة في 6 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وهي الأولى عقب الخروج المرتقب للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، المحدد في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري. وقال جاويد في تغريدة نشرها على تويتر: "في 6 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، سأقدم الميزانية العامة الأولى لبريطانيا عقب بريكست، وسأعرض خطتنا لوضع شكل للاقتصاد والقيام بثورة في البنية التحتية". وفي غضون ذلك، تجري مفاوضات مكثفة بين لندن وبروكسل للتوصل إلى اتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل القمة الأوروبية المقررة في نهاية هذا الأسبوع، التي يجب أن تصادق على اتفاق. ويواصل الطرفان المحادثات بعدما اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الايرلندي ليو فارادكار الخميس الماضي في إنجلترا، وأعربا عن تفاؤلهما بالتوصل لاتفاق، وأعلن فارادكار، إحراز تقدم كاف يدفع للاعتقاد في إمكانية إبرام اتفاق جديد، لكنه أشار إلى استمرار بعض المسائل العالقة.

