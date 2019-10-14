أكراد ألمانيا يطالبون بإقصاء تركيا من الناتو

الإثنين 14 أكتوبر 2019

طالبت الجالية الكردية في ألمانيا بإقصاء تركيا من حلف شمال الأطلسي الناتو، بعد هجومها العسكري على الأكراد في شمال سوريا. وقال العمدة الأسبق لمدينة هانوفر الألمانية، والمتحدث باسم مجلس الجالية الكردية في ألمانيا، هربرت شمالشتيغ، اليوم الاثنين: "لا مكان لتركيا في الناتو. عضو الناتو الذي يخوض حرباً هجومية يجب إقصاؤه". واتهم شمالشتيغ، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقتل أبرياء، وقال: "مثل هذا المعتدي، الذي يلاحق المخالفين في الرأي في بلاده ويعتقلهم، ويتوغل بقواته في دولة مجاورة، يجب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية". وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوماً عسكرياً على شمال سوريا، وتعرضت لانتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية شرعية لتركيا في منطقة الحدود. ويستهدف الهجوم "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سوريا على الحدود مع تركيا. وطالب شمالشتيغ الولايات المتحدة بوقف التوغل التركي في شمال سوريا، مضيفاً أنه ينتظر من الاتحاد الأوروبي "عقوبات واضحة" ضد تركيا، مطالباً ألمانيا في الوقت نفسه بوقف تصدير أسلحة إلى تركيا في المستقبل، وإيقاف صفقات الأسلحة التي سبق أن وافقت عليها لصالح تركيا.

