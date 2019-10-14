تونس.. مقتل فرنسي وإصابة جندي تونسي بحادثة طعن في بنزرت

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
جندي
متابعات_الخليج 365
قتل فرنسي وأصيب جندي تونسي جراء حادث طعن في تونس اليوم الإثنين، تشرين الأول 14، 2019.
وقالت مصادر إعلامية إن مسلحا هاجم مجموعة وقتل فرنسيا وأصاب جنديا تونسيا في ولاية بنزرت شمالي تونس.
وتأتي العملية غداة العرس الانتخابي الذي انتهى بفوز المرشح قيس بن سعيد على منافسه نبيل القروي.
ولم تعلن أية جهة، حتى اللحظة، مسئوليتها عن العملية الأخيرة في تونس.
يشار إلى أن تنظيم الدولة نفذ عمليات مشابهة في عدد من البلدان الأوربية.
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