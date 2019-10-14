تونس.. مقتل فرنسي وإصابة جندي تونسي بحادثة طعن في بنزرت

الإثنين 14 أكتوبر 2019

جندي

متابعات_الخليج 365

قتل فرنسي وأصيب جندي تونسي جراء حادث طعن في تونس اليوم الإثنين، تشرين الأول 14، 2019.



وقالت مصادر إعلامية إن مسلحا هاجم مجموعة وقتل فرنسيا وأصاب جنديا تونسيا في ولاية بنزرت شمالي تونس.

Advertisements

وتأتي العملية غداة العرس الانتخابي الذي انتهى بفوز المرشح قيس بن سعيد على منافسه نبيل القروي.

ولم تعلن أية جهة، حتى اللحظة، مسئوليتها عن العملية الأخيرة في تونس.

يشار إلى أن تنظيم الدولة نفذ عمليات مشابهة في عدد من البلدان الأوربية.