"الذرة من أجل السلام" في القاهرة بمشاركة 150 باحثاً مصرياً وألمانياً

الإثنين 14 أكتوبر 2019

انطلقت صباح اليوم الاثنين بالقاهرة فعاليات مؤتمر "الذرة من أجل السلام"، الذي تنظمه على مدى يومين هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع مؤسسة الكسندر فون هومبولت الألمانية، وبمشاركة 150 عالماً، وباحثاً مصرياً وألمانياً من جامعات ومراكز بحثية مختلفة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، كما يحضره أيضاً ممثلو الجهات الألمانية في مصر، والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف المؤتمر إلى تنشيط التبادل العلمي بين مصر وألمانيا في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، من خلال المنح العلمية، وفرص تمويل المشاريع البحثية المختلفة، والمقدمة من الجانب الألماني لشباب الباحثين المصريين في مختلف التخصصات العلمي. ويتناول المؤتمر عدداً من المواضيع البحثية المختلفة المتعلقة بمجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ومنها الطب النووي، والكيمياء النووية، وعلوم المواد والتطبيقات الصناعية، والطبية، والتقنية للمفاعلات البحثية السلمية، وإدارة النفايات النووية وغيرها من المجالات المتعلقة بالمجال النووي السلمي.

