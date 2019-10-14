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الإثنين 14 أكتوبر 2019
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين، إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا. وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي: "في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا، تبرير تدخل عسكري ضد الجماعات الكردية". وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية "رغم اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة، إلا أنها لا ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث ألماني: لا مبرراً للعمليات التركية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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