متحدث ألماني: لا مبرراً للعمليات التركية في سوريا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين، إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا. وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي: "في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا، تبرير تدخل عسكري ضد الجماعات الكردية". وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية "رغم اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة، إلا أنها لا ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة".

