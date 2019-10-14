شكرا لقرائتكم ترمب: الأكراد قد يفرجون عمداً عن الدواعش لنتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، إن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا ربما تطلق سراح أسرى من تنظيم داعش عمداً لحمل القوات الأميركية على العودة للمنطقة، مضيفاً أنه سيكون من السهل للغاية أسرهم مرة أخرى.





وقال ترمب في سلسلة تغريدات على تويتر "الأكراد ربما يفرجون عن البعض لحملنا على التدخل، من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها الكثيرون أسرهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة".

فرار الدواعش

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كرر تشديده على ضرورة عدم السماح بفرار الدواعش، قائلاً إن بلاده تحتفظ بأشرسهم.

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وطالب تركيا والأكراد، بألا يسمحوا بهروب المعتقلين من عناصر التنظيم الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وكتب في تغريدة على تويتر ليل الأحد: "الولايات المتحدة تحتفظ بالأسوأ من سجناء داعش. على تركيا والأكراد ألا يسمحوا لهم بالفرار. كان على أوروبا أن تسترجعهم بعد مطالبات عديدة بذلك. ينبغي عليهم فعل ذلك الآن. لن يأتوا أبدا إلى الولايات المتحدة، ولن يسمح أحد لهم بالوصول إلى هنا".

فشل في نقل "كنز معلومات"

في المقابل، ذكرت صحيفة "نيويرك تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين أن واشنطن فشلت في نقل حوالي 50 من عناصر داعش المهمين المعتقلين لدى الأكراد، بسبب العملية العسكرية التركية. وأوضح المسؤولان أن تلك المجموعة تملك معلومات قيمة.

يذكر أن ترمب كان أعلن قبل أيام أن بلاده أبعدت من سوريا اثنين من أخطر عناصر داعش من ضمن خلية عرفت باسم البيتلز، وهما ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ اللذين تم نقلهما إلى العراق.