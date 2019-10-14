أكد رئيس بلدية المشرف زاهر أيوب عون في حديث لـ"النشرة" أنه "تمت السيطرة على 70 في المئة من الحريق"، مشيرا الى ان "الحرائق تحصل في المنطقة إلا ن حريقا بهذا الحجم لم يحصل منذ 50 عاما".
ولفت عون إلى أن "الحريق بدأ من خراج بلدة كفرمتى حوالي الساعدة الواحدة فجرا، وعلى الإثر بدأت البلدية القيام بإتصالاتها مع الدفاع المدني من أجل إخماد الحريق"، مبينا أنه "لا يمكن تحديد السبب والجهات الامنية هي المولجة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كان الحريق مفتعلا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية المشرف لـ"النشرة": تمت السيطرة على 70 في المئة من الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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