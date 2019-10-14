رئيس بلدية المشرف لـ"النشرة": تمت السيطرة على 70 في المئة من الحريق

أكد رئيس بلدية المشرف زاهر أيوب عون في حديث لـ"النشرة" أنه "تمت السيطرة على 70 في المئة من الحريق"، مشيرا الى ان "​الحرائق​ تحصل في المنطقة إلا ن حريقا بهذا الحجم لم يحصل منذ 50 عاما".

ولفت عون إلى أن "الحريق بدأ من خراج بلدة ​كفرمتى​ حوالي الساعدة الواحدة فجرا، وعلى الإثر بدأت ​البلدية​ القيام بإتصالاتها مع ​الدفاع المدني​ من أجل إخماد الحريق"، مبينا أنه "لا يمكن تحديد السبب والجهات الامنية هي المولجة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كان الحريق مفتعلا".