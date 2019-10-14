سفير السعودية لدى روسيا: البلدان يلتقيان في ثوابت أساسية

أكّد السفير السعودي لدى ​روسيا​ رائد القرملي أن "​السعودية​ وروسيا تلتقيان في ثوابت أساسية من احترام الشرعية الدولية وسيادة واستقلال ووحدة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

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