رئيس مجلس إدارة أرامكو: الإعلان عن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح قريبا جدا

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط، ياسر بن عثمان الرميَّان، أنّ "الإعلان عن نيّة طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح قريبًا جدًّا جدًّا".
وأكّد خلال مشاركته في المنتدى السعودي الروسي المنعقد في الرياض، أنّ "الطرح سيكون أقرب ممّا تتخيلون"، واصفًا "أرامكو" بأنّها "أفضل شركة موجودة في العالم".
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أوردت أنّ من المتوقّع أن يمنح مجلس إدارة الشركة السعودية موافقته النهائيّة على المضي قدمًا في الخطة هذا الأسبوع. وذكرت أنّ "أرامكو" تقوم بتسريع التحضير للاكتتاب العام".
ويُشكّل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، حجر أساس برنامج الإصلاحات الّذي وضعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتنويع اقتصاد السعودية والتخفيف من اعتماده على النفط.
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